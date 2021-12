Una serata di festa e condivisione per la Vigilia di Natale al Ristorante Cottura Media

Se dello spirito del Santo Natale volessimo dare delle descrizioni, sarebbero simili a quelle dell'atmosfera che nella serata della vigilia si è creata nel ristorante Cottura Media, per una tradizione che vede ormai da cinque anni aprire le porte a trenta ospiti scelti tra le famiglie più bisognose della città.Una compostezza dignitosa, quasi nel timore di essere invadenti, rispettosi nella gratitudine di un dono così bello , piano piano si è lasciata andare a sorrisi, applausi , meraviglia e emozione di fronte allo spettacolo fiabesco delle bolle di sapone, alle gag delle clown Antonella travisano "fumetto e Licia Rutigliano "cipollotta" ma anche dinanzi a un cenone coi fiocchi, fatto di piatti tipici del Natale e prelibatezze locali (grazie anche a Filannino prodotti ittici, Golosia srl di Andria, Di Pilato distribuzioni, Lu.Vi.)Intervenuti per condividere la serata anche il sindaco Bottaro e il vicesindaco Ferrante , unitisi agli ospiti e allo staff di Cottura media in questa bellissima serata natalizia .