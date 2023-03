Unitalsi, una colletta per le popolazioni colpite dal terremoto tra Siria e Turchia

'Sostienici con un gesto di bontà' è il messaggio che quest'anno accompagnerà la campagna di solidarietà. L'Associazione sarà presente nelle principali piazze italiane con i suoi gazebo, presso i quali, i volontari e le volontarie proporranno, in cambio di un'offerta minima, un nuovo cofanetto, contenente quattro confezioni di pasta di semola di grano duro di tipologie diverse. Un cofanetto che può diventare dono e offrire nutrimento a chi è in difficoltà; un gesto di umanità – per riprendere le parole di Papa Francesco – per essere lievito nuovo e costruire una Chiesa sempre in fermento, per l'occasione l'Unitalsi ha deciso chericavate della 21a giornata nazionalealla colletta nazionale promossa dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e dalla Caritas Italiana domenica 26 marzo"E' una giornata importante per la nostra associazione che quest'anno festeggia il 120mo di fondazione e si rimette in cammino – ha sottolineato Rocco Palese, Presidente nazionale Unitalsi – abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti soprattutto di quanti vogliono e credono in questa Associazione perché continui ad essere vicino alle persone fragili, ammalate e sole. La Giornata nazionale diventa l'occasione per i nostri volontari di incontrare tante persone che ancora non ci conoscono, di raccontare e testimoniare con gioia l'Unitalsi, i suoi progetti di carità, le sue attività di prossimità, di ascolto e le iniziative in atto per l'organizzazione dei pellegrinaggi".Aderendo alla 21a Giornata Nazionale sarà possibile sostenere l'associazione e tutti coloro che si affidano all'Unitalsi per andare in pellegrinaggio e per avere aiuto nella vita di tutti i giorni: le famiglie, i bambini, gli anziani, i più bisognosi e chi è solo.