Uomo ritrovato senza vita nella sua abitazione in Largo Giacinto Francia

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto questa mattina, domenica 2 giugno, nella sua abitazione in Largo Giacinto Francia dove viveva solo.Nonostante non si conoscano le cause del decesso non si esclude ci possano essere alla base motivi personali e problemi di natura economica che lo avrebbero portato anche ad un gesto estremo. Accertati anche disturbi psichiatrici. All'arrivo sul posto dei sanitari del 118 per il 58enne non c'era più nulla.Una tragedia, questa, figlia della solitudine e dell'indifferenza e che ci ricorda come le persone più fragili non andrebbero abbandonate dalle istituzioni. Sul posto è intervenuta anche una volante dei Carabinieri per tutti i rilievi e accertamenti del caso.