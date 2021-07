Va via un altro simbolo del randagismo locale: addio Pezzetta

«Non è mai facile tradurre in parole le emozioni molto forti, ma due parole a "lei" le dobbiamo, seppur con gli occhi inondati di lacrime e un gran vuoto nel cuore.



"Pezzatina (per tanti Pezzetta, Alice, Macchiolina, Mascherina e chissà quanti altri nomi) era molto conosciuta e molto amata dai cittadini di Trani e da chi ha frequentato la nostra città, un cane di quartiere ormai presente da anni e anni ma sempre solitaria, tranquilla e discreta.



Chi non la ricorda all'ingresso della posta centrale insieme a Nerone o nella zona stadio con il suo inseparabile amico Pikachu?



Chi non la ricorda seguire silenziosa la coppia di turno che passeggiava fino al porto? Chi non ricorda il suo cauto accostarsi a chi sedeva ai bar di via Bovio, solo per stare un po' in compagnia?



Libera, saggia, dolce, indipendente, prudente, riservata, a volte anche antipatica se la si forzava a far qualcosa (per il suo bene), Pezzatina è stata amata, curata da tante persone, sempre controllata e soprattutto rispettata. In tanti le avrebbero aperto la porta di casa, ma lei ha sempre declinato...amava la sua città e non ha mai voluto vincoli.



Ieri abbiamo dovuto dirle addio, con tanta tristezza per ciò che lei rappresenta, per il periodo storico dei "cani di quartiere" che si chiude insieme a lei, ma con la consapevolezza che ogni singolo giorno lo ha vissuto a modo suo.



Si è spenta nella casa in cui, ormai vecchietta e malata, era stata accolta con tanto amore pochi mesi addietro, da una famiglia che ringraziamo infinitamente per tutto ciò che le ha regalato nei suoi ultimi giorni.



...vai, piccola ragazza coraggiosa, conquista il paradiso con la tua determinazione e con quei tuoi occhi immensamente dolci...noi qui continueremo a parlare di te».



(Foto icona di Lega del Cane)