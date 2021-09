Vaccini, al via la somministrazione delle terze dosi ai soggetti fragili nella Bat

Sonole dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad ieri in Puglia (dato aggiornato alle ore 8.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 88.8 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza,).Anche nella Asl Bt lunedì mattina ha preso il via la somministrazione della terza dose di vaccino ai soggetti fragili. Il punto di vaccinazione è stato allestito presso l'ospedale Dimiccoli di Barletta. I primi a essere vaccinati sono stati i pazienti della unità operativa di Oncologia dell'ospedale Dimiccoli di Barletta diretta dal dottor Gennaro Gadaleta. Si continuerà innanzitutto con i pazienti della Ematologia diretta dal dottor Giuseppe Tarantini e con i pazienti dializzati e trapiantati della unità operativa di Nefrologia diretta dal dottor Rino Di Paolo.Intanto prosegue anche la somministrazione della prima e della seconda dose in tutti gli hub della provincia: la percentuale di soggetti che hanno ricevuto la prima dose è dell'85 per cento mentre il 69 per cento ha completato il ciclo vaccinale.