Valentina Romano nello Store delle Arti : "A Trani mi trovo già benissimo!"

"Un po' come quando Julia Roberts entra nella libreria di Notting Hill e Hugh Grant e un po' alla volta mette a fuoco il fatto che nel suo negozio sia entrata un'attrice famosa : più o meno così deve essersi sentito Vincenzo D'Ambrosio, titolare del negozio di arti, colori e oggetti ricercati e speciali per tutte le età ,quando ha riconosciuto, mentre si aggirava affascinata tra gli scaffali, la giovane attrice Valentina Romano. "Già, non l'ho riconosciuta subito, l'impatto dal video alla realtà non è sempre immediato, benché l'abbia vista nella serie tv:con una figlia di 18 anni in casa "Mare fuori" è un appuntamento d'obbligo in TV , e quando le ho chiesto di farci una fotografia è stato proprio con l'intenzione di fare una sorpresa a Miriam !"Vincenzo ci ha raccontato che Valentina,a Trani in questo periodo per girare la serie TV Gerri, nonostante il successo della serie che l'ha resa celebre al grande pubblico, apprezzata per la sua interpretazione in realtà da ogni età - è una ragazza più che semplice, gentile, educata : ed è una bellezza acqua e sapone quasi rara al giorno d'oggi, in cui le ragazze tengono tantissimo a essere perfette e truccate anche per una semplice passeggiata. Valentina ha rivelato a Vincenzo di trovarsi già bene a Trani , che è una città bellissima e che le persone che ha conosciuto sono tutte affabili e l'hanno accolta con grande affetto."Sono stato felice del fatto che sia entrata nel negozio perché affascinata dalle vetrine, che veramente cerchiamo di costruire come un mondo incantato: era davvero bello vederla aggirarsi tra gli scaffali e mi è piaciuto lasciarla in pace a esplorare i vari ambienti del negozio, proprio come faccio con i clienti ogni giorno, quasi a lasciarli immergere nella magia che cerchiamo di creare qui tra l'arte e il design", ha aggiunto D'Ambrosio.Sembra che la ragazza sia stata attratta proprio dai colori oltre che dagli oggetti : "Chissà che i tramonti su Trani non le abbiano ispirato il desiderio di cimentarsi a dipingerli: è possibile, visto che mi ha detto che tornerà a trovarmi. Ed è anche probabile, immagino, che nei prossimi giorni mia figlia Miriam verrà spesso a darci una mano!"