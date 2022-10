Venerdì a teatro, il cartellone degli spettacoli

E' stata presentata nella sala Tamborrino del Comune di Trani la quarta edizione della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro", organizzata dalla Compagnia dei Teatranti e cofinanziata dall'Assessorato alle Culture del Comune di Trani nell'ambito del piano triennale della cultura.Le cinque rappresentazioni in cartellone si svolgeranno presso l'auditorium Mons. Pichierri della chiesa di San Magno di Trani.Questo il programma degli spettacoli:venerdì 21 ottobre: BAMBOCCIONI (a cura della Compagnia IPERCASO di Montecorvino Rovella, SA)venerdì 4 novembre: A CHE SERVONO GLI UOMINI? (a cura della Compagnia 70CENTO di Bari)venerdì 18 novembre: IL PAPA' IN AFFITTO (a cura della Compagnia LA BANDA DEGLI ONESTI di Altamura, BA)venerdì 2 dicembre: ORA PERO' MUORI...AMORE MIO! (a cura del Teatro Stabile NISSENO di Caltanissetta)venerdì 16 dicembre: TATA MATILDA (a cura della COMPAGNIA DEI TEATRANTI)Biglietti euro: 10 euro intero, 8 euro ridotto (under 18).Abbonamenti: 35 euro intero, 25 euro per gruppi o associazioni che sottoscriveranno almeno 10 abbonamenti.Punto di vendita l'edicola Friends, in via Cesare Lambertini 67.