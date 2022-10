Venerdì a teatro, la prima con "Bamboccioni" della compagnia Ipercaso

Organizzata dalla Compagnia dei Teatranti e cofinanziata dall'Assessorato alle Culture del Comune di Trani nell'ambito del piano triennale della cultura, venerdì prende avvio la quarta edizione della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro".Tutte e cinque le rappresentazioni in cartellone si svolgeranno presso l'auditorium Mons. Pichierri della chiesa di San Magno di Trani.Venerdì 21 ottobre la Compagnia Ipercaso di Montecorvino Rovella (Salerno) porta in scena lo spettacolo "Bamboccioni".SINOSSI: Il Sindaco per dare una mano ad introdursi nel mondo del lavoro e nel tessuto sociale e produttivo della città, mette a disposizione 30 appartamenti a ragazzi laureati che vivono ancora a casa con i genitori. Succede così che 4 laureati, Gianni, Alberto, Stella e Anton Giulio, si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto. Tre geni nelle materie di competenza, ma assolutamente inadeguati alla quotidianità, totalmente dipendenti dalle mamme! L'unica cosa che il sindaco chiede a questi giovani, in cambio dell'appartamento, è di impiegare qualche ora a settimana nei servizi sociali. Proprio durante le ore dedicate al servizio sociale, i tre conoscono Lucida e Nevio (una prostituta e un barbone), strane ma importanti figure che finiscono nella nuova dimora. Dal confronto tra la drammatica condizione di questi ultimi e le comprensibili difficoltà dei "Bamboccioni", scaturisce non solo un'esilarante comicità ma anche una profonda riflessione sulla nostra società.Biglietti euro: 10 euro intero, 8 euro ridotto (under 18).Abbonamenti: 35 euro intero, 25 euro per gruppi o associazioni che sottoscriveranno almeno 10 abbonamenti.Punto di vendita l'edicola Friends, in via Cesare Lambertini 67.