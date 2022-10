Venerdì a Teatro, tutto pronto per la quarta edizione

Martedì 11 ottobre alle 10.30 verrà presentata nella sala Tamborrino del Comune di Trani la quarta edizione della rassegna nazionale di teatro amatoriale "Venerdì a Teatro", organizzata dalla Compagnia dei Teatranti e cofinanziata dall'Assessorato alle Culture del Comune di Trani nell'ambito del piano triennale della cultura.Le cinque rappresentazioni in cartellone si svolgeranno negli ultimi 3 mesi dell'anno corrente, con inizio il 21 ottobre e con termine il 16 dicembre. Invariati i costi di biglietti e di abbonamenti, con agevolazioni per tutti gli under 18 e per i gruppi o associazioni che sottoscriveranno almeno 10 abbonamenti. Punto di vendita l'edicola Friends, in via Cesare Lambertini 67. Anche il luogo dove andranno in scena gli spettacoli sarà lo stesso e cioè l'auditorium Mons. Pichierri della chiesa di San Magno di Trani.A presentare il programma in conferenza stampa, il presidente della Compagnia dei Teatranti e direttrice artistica della rassegna, Lella Mastrapasqua, l'attore e regista Enzo Matichecchia, ed i rappresentanti dell'Amministrazione comunale.Alla Compagnia dei Teatranti è affidato lo spettacolo di chiusura della rassegna, per celebrare i recenti successi conseguiti: Enzo Matichecchia è stato recentemente premiato a Torre Melissa per lo spettacolo "Tre preti per una besciamella" ed a Leuca per lo spettacolo "Miseria e Nobiltà" quale miglior regia unitamente a Lella Mastrapasqua.