Venerdì a teatro, tutto pronto per la quinta edizione

Anche quest'anno sono cinque le rappresentazioni in cartellone: appuntamenti con cadenza bisettimanale che si svolgeranno dal 6 ottobre all'1 dicembre nell''auditorium Monsignor Pichierri della chiesa di San Magno di Trani.

Nonostante gli aumenti generalizzati, Venerdì a Teatro garantisce una formula immutata, come sottolineano Enzo Matichecchia (attore e regista della Compagnia dei Teatranti) e Lella Mastrapasqua (attrice e presidente della stessa compagnia nonché direttrice artistica della rassegna): "Anche per questa edizione - dicono - siamo riusciti a garantire agli spettatori gli stessi costi di biglietti e di abbonamenti, immutati rispetto alla prima edizione. Speriamo che il pubblico ci premi come sempre ha fatto".

I costi di biglietti ed abbonamenti sono i seguenti (punto di prevendita: Edicola Friends, via Lambertini 67)

Abbonamento intero € 35

Abbonamento ridotto € 25 (per i gruppi o associazioni che sottoscriveranno almeno 10 abbonamenti)

Biglietto intero € 10





Biglietto ridotto € 8 (per gli under 18).

