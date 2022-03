Venerdì Santo 2022, dopo due anni di assenza ritorna a Trani la processione dell'Addolorata

Dopo due anni di assenza, ritorna quest'anno la Processione di Penitenza che si svolgerà venerdì 15 aprile, alle ore 3, dopo il via libera di ieri da parte della Conferenza Episcopale Pugliese alla ripresa di processioni dal mese di aprile.«In comunione di preghiera ritorniamo in cammino con Maria SS. Addolorata per le vie della città di Trani» - si legge in una nota diffusa dall'Arciconfraternita.«Una luce posizionata sui nostri davanzali - si legge ancora - illuminerà il cammino della Vergine de' Sette Dolori e sarà il segno tangibile di una incessante preghiera devozionale che, insieme a Maria, rivolgeremo verso la Passione del Figlio, fiduciosi come Lei nella Risurrezione».