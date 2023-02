Venti gelidi riportano temperature invernali a Trani

ll proverbio dei giorni della merla, che avrebbero portato freddo e ricordato che siamo ancora in pieno inverno , se fossero stati assolati, ha decisamente colpito in pieno!E dopo aver goduto, infatti, di alcune mattinate di sole veramente piacevole, con temperature che hanno toccato anche ai 18 gradi da ieri sera venti gelidi, come da previsioni meteo, stanno sferzando anche la nostra città.Folate di vento per le quali è consigliabile assicurare oggetti sui balconi e terrazzi, che con violenza possono diventare veri e propri proiettili.ma c'è da dire che il vento del nord rende la Costa di Trani più che mai affascinante , in un mare d'inverno che sembra far sorgere i suoi monumenti dalla spuma del mare.E le foto inviateci dal direttore del Polo museale Graziano Urbano ci danno proprio l'idea di questa atmosferanella quale sullo sfondo di un cielo Cupo e di un mare impetuoso, il castello e la cattedrale brillano ancora di più.L'anticiclone delle Azzorre dal settentrione italiano migrerà verso Nord, con una posizione così settentrionale, non proteggerà il nostro Paese e favorirà lo scorrimento sui suoi fianchi orientale e meridionale di aria gelida dalla Russia europea. Il freddo è previsto per gran parte della prossima settimana da Nord a Sud: le regioni più colpite saranno quelle esposte ad Est, dalle Marche alla Puglia con possibili isolati fiocchi anche in spiaggia.