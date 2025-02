Via San Gervasio ci risiamo, a Trani la messa in sicurezza è una utopia

3 foto Trani via San Gervasio balconi

L'avevamo già scritto lo scorso 19 gennaio, calcinacci caddero su auto in sosta e ne sfondarono il parabrezza senza causare danno alle persone, ora ci viene segnalato che ancora piccoli pezzi di balconi malconci, siano ricaduti in via San Gervasio, se ne sono trovati sul marciapiede, destando preoccupazione fra i residenti ed i passanti. Guardando la situazione di diversi balconi degli stabili posti a destra imboccando Via San Gervasio, non c'è da stare tranquilli e per questo basta vedere le foto che ci sono state inviate.Sappiamo bene che la ripartizione delle spese di ristrutturazione o rifacimento dei balconi in un condominio è questione articolata e segue determinate regole, generalmente devono essere ripartite tra tutti i proprietari delle unità immobiliari che ne beneficiano, divise in base alla proprietà di ciascuna unità immobiliare all'interno dell'edificio, è un principio è stabilito dall'art. 1123 del Codice Civile. Tuttavia qui la situazione riguarda la messa in sicurezza di parte dell'immobile che è questione che ricade sicuramente nella responsabilità gestionale dell'immobile. Le avvisaglie di degrado non vanno mai sottovalutate in quanto col tempo tenderanno a peggiorare e nei casi più seri si assiste alla fuoriuscita delle armature metalliche del calcestruzzo, come nel caso dei balconi in via San Gervasio, che esposte agli agenti atmosferici, tenderanno a ossidarsi molto più velocemente, costringendo poi ad una messa in sicurezza d'urgenza, per evitare che parti dell'edificio precipitino in strada: "A buon intenditore - ci ha detto un residente di zona - bastano poche parole".Questo il nostro articolo del 19 gennaio: https://www.traniviva.it/notizie/sfiorato-il-pericolo-in-via-san-gervasio/