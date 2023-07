Villa Comunale, un polmone verde verso il collasso

Fonte di frescura e ideale per una riconnessione alla natura, la Villa Comunale da decenni è il posto più indicato per passeggiare, portare i bambini nella natura, leggere un libro o semplicemente sedersi fronte mare e lasciarsi andare alla brezza marina e al distensivo rumore dell'acqua.Un giardino che spesso viene indicato come "polmone verde" della città, ma questo polmone è da un po' che non gode di buona salute.La villa comunale, infatti, se pur sempre molto frequentata (e questo fa piacere), appare a tratti trasandata e poco accogliente in alcuni suoi punti. E non parliamo dei problemi della sicurezza o degli orari di apertura dei bagni, ma di altro. In particolare, laddove esistevano piacevoli panorami ed attrazioni, come ad esempio l'acquario, ora lo si trova chiuso e polveroso, mentre la fanno da padrone le transenne e barriere.In particolare l'assembramento di transenne si "erge" nei pressi dell'affaccio vista Monastero, dove sono posti ormai da troppo tempo due cumuli di detriti, vecchie reliquie di lavori per i quali era stata annunciata la ripresa a febbraio 2023, con un castelletto di materiale sabbioso che viene snellito man mano da vento ed intemperie, ed uno di pietre che occupa l'affaccio che fiancheggia il chiosco antico.Problema comune dei vari affacci vista mare è anche la ruggine, che li rende pericolosi e gradevoli alla vista, al punto che, anche in questo caso, si sono dovute porre delle transenne per evitare l'avvicinamento alle pericolanti balaustra.Delle attività sopra elencate un'altra che sta diventando sempre più ardua è quel "lasciarsi andareguardando il mare", poiché a "lasciarsi andare" sono state le panchine con vista mare, alcune senza l'intera seduta ed altre con le gambe piegate e sconnesse.Da segnalare anche quelli che ormai sono veri e propri i crateri nella fiancata del muraglione della Villa (a contatto col mare), che sembrano minacciare un crollo con l'andar delle onde.La villa comunale è un area fondamentale per la collettività dove poter rifiatare e trovare pace del caos e dallo smog, ed è fondamentale preservarne la bellezza e la fruibilità, anche perché è uno dei pochi spazi verdi in agibili in città.