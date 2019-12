Vip a Trani: una domenica con Cesare Cremonini

Trani continua ad essere una delle mete pugliesi più gettonate tra i vip. A fare tappa in città questa volta è stato Cesare Cremonini, l'amato artista bolognese. Il cantante ha pranzato in un noto ristorante del Porto prima di recarsi a Bari dove, nel pomeriggio, era previsto un incontro in una libreria per firmare le copie del suo "2C2C The Best Of". Cremonini non è passato inosservato e, dopo la prima foto pubblicata sui Social con il personale del ristorante, è scattata la caccia al vip. Poco dopo, sul suo stesso profilo Instagram è apparsa una sua foto. Sullo sfondo il suggestivo Porto tranese.Il cantante bolognese tornerà in Puglia il 14 luglio. Bari, infatti, è tra le città del suo tour dedicato ai vent'anni della famosa canzone "50 special".