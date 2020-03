"Viva in cucina", qualche intoppo durante la diretta: sapremo come farci perdonare

È stata trasmessa oggi la diretta del primo appuntamento di "Viva in cucina", la trasmissione web condotta da Antonio Quinto con gli chef Alessio Di Micco (da Trani) e lo chef Domenico Natalicchio (da Londra). Purtroppo, durante la diretta si sono presentati alcuni inconvenienti tecnici e, tra un ingrediente e l'altro, lo streaming ha subito qualche intoppo che non ha consentito la visione completa delle ricette. Ci preme, dunque, chiedere scusa a tutti gli utenti che ci stavano seguendo.La nostra intenzione è quella di regalare a tutti alcuni momenti di spensieratezza come solo la cucina e la tradizione sanno regalare. Nonostante gli inconvenienti tecnici, promettiamo di tornare presto con un nuovo episodio e tante deliziose ricette per tutti voi. Nei prossimi giorni annunceremo la data della prossima diretta e chi saranno gli chef protagonisti. Sapremo come farci perdonare, nel frattempo vi chiediamo ancora scusa per l'inconveniente.