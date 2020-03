VivalItalia, perché dobbiamo trasformare l’angoscia in coraggio

«"Quel vecchio unge le panche!" gridarono a una voce alcune donne che vider l'atto. La gente che si trovava in chiesa (in chiesa!) fu addosso al vecchio». Sembra l'altro ieri invece è il 1630. L'unica differenza è cheMa la paura che ottunde l'animo e offusca le menti è praticamente la stessa. Così scopriamo che l'Italia all'epoca del Coronavirus è più o meno la stessa di quella dellane "I promessi sposi".Un Paese in preda agli umori, profondamente angosciato e ormai sempre più accartocciato su sé stesso. Possiamo darci torto? Dare una risposta è complicato. Dal 2001contrassegnata dal terrorismo, dalle catastrofi naturali, dalle minacce incombenti, che lentamente ma inesorabilmente hanno contribuito a radicare dentro ciascuno di noi laUna disposizione d'animo simile a quella che alla fine del 1800ha dipinto nel suo celebre "L'urlo".Eppure è proprio quando tutto sembra perduto che l'Italia dà il meglio di sé. Proprio nei momenti più difficili abbiamo dimostrato la. L'abbiamo fatto dopo la guerra, l'abbiamo fatto dopo i terremoti, l'abbiamo fatto dopo le stragi. Lo faremo anche adesso. La differenza, ieri come oggi,quel saper trasformare l'angoscia in coraggio. In fondo è sempre una questione di umore, di spirito, quello che in questi momenti ci deve guidare a ritrovare la fiducia e la speranza.Del resto basta guardarsi intorno:La luce di queste splendide mattinate di Puglia, i mandorli in fiore e il mare azzurro sullo sfondo è la controprova. A volte camminando per strada nell'aria tiepida si annusa già quel profumo della bella stagione che verrà, dei frutti colorati che presto torneranno a crescere tra il verde degli alberi.Il virus se ne faccia una ragione, l'Italia e la Puglia continueranno a splendere. #VivalItalia, #VivalaPuglia.