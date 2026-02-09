Angeli Custodi
Angeli Custodi
Vivere In porta a Trani la seconda tappa di "Chiavi di lettura" 2026

Voci dell'appuntamento don Davide Abascià e Rosa Siciliano

Trani - lunedì 9 febbraio 2026 10.36
Venerdì 13 Febbraio 2026 alle ore 19.00 presso la Parrocchia "SS. Angeli Custodi" arriva "Chiavi di lettura" - II edizione, iniziativa che il Movimento Vivere In ha sviluppato con i suoi cenacoli della Diocesi di Trani, Barletta, Bisceglie.

Dopo un intenso ed entusiasta inizio del programma a Corato, il percorso procede ora a Trani.
Tema di questa seconda edizione è "Dalle parole alla Parola" con l'intento di porre al centro la riflessione e lo sguardo sulla Parola di Dio, in un mondo di parole, confuso e incapace di guardare in profondità ogni cosa.
Proprio per questo ogni incontro è segnato da un dualismo tra una delle ombre della modernità e la Parola di Dio come risposta vera, viva.

Tema della tappa tranese sarà Conflitti e sopraffazione | "Giustizia e pace si baceranno" (Sal 85, 11) e vedrà le voci di Don Davide Abascià, Parroco della Chiesa dei "SS. Angeli Custodi", e Rosa Siciliano, Direttrice Editoriale Rivista mensile "Mosaico di pace" di Pax Christi fondata da don Tonino Bello.
Inoltre, per l'occasione interverrà all'iniziativa anche S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo - Arcivescovo della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

L'itinerario "Chiavi di lettura" poi proseguirà con altri appuntamenti nei prossimi mesi a Trinitapoli, Canosa e Corato.
Per informazioni: 329.3338919 - coratoviverein@gmail.com
  • Chiesa Angeli Custodi
