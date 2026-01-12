Angeli Custodi
Angeli Custodi
Religioni

Festival don Bosco, aperte le iscrizioni per la 25esima edizione

Quest'anno il tema è "Restaurare con cura"

Trani - lunedì 12 gennaio 2026 11.54
Come da tradizione, anche quest'anno presso la parrocchia Ss. Angeli Custodi sono aperte le iscrizioni per la XXV edizione del festival don Bosco che si terrà, sabato 31 gennaio 2026 alle ore 20.30 nel teatro parrocchiale "Madre Teresa di Calcutta". Anche questa edizione è aperta a gruppi musicali e cantanti singoli, con età superiore ai 14 anni di età. I partecipanti dovranno attenersi al tema: "Restaurare con cura" "Restaurare con cura" è un tema che invita ciascuno di noi a guardare alla musica non solo come espressione artistica, ma come gesto di attenzione, di guarigione e di responsabilità verso l'altro. Restaurare significa riportare alla luce ciò che il tempo, il dolore o l'indifferenza hanno segnato: emozioni, sogni, relazioni, valori, storie personali e collettive. Farlo con cura implica un atteggiamento fatto di rispetto, ascolto e pazienza, perché ciò che è fragile non va forzato, ma accompagnato.

Tutto questo trova un forte e naturale collegamento con la figura di Don Bosco, che ha fatto della cura il cuore della sua missione educativa e pastorale. Don Bosco ha dedicato la sua vita ai giovani più poveri e abbandonati, non cercando di "correggerli" rigidamente, ma di "restaurarli" con amore, restituendo loro dignità, fiducia e futuro. Don Bosco non guardava ai limiti dei giovani, ma alle loro potenzialità, aiutandoli a riscoprire sè stessi e il proprio valore.

In questo senso, restaurare significa ricostruire l'autostima, riparare ferite interiori e sociali, ridare speranza a chi si sente perduto. Il "con cura" è lo stile di chi ha un'attenzione: prossimità, allegria condivisa, fiducia reciproca.

"Restaurare con cura" si traduce, allora, nel dare voce a storie di rinascita, di memoria, di educazione e di futuro; nel recuperare tradizioni e linguaggi musicali con sensibilità nuova; nel raccontare la fragilità non come limite, ma come punto di partenza.

Per info e iscrizione è possibile contattare gli organizzatori o recarsi direttamente in
parrocchia a partire da lunedì 12 gennaio: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 o dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
La quota di iscrizione è di 5 euro a partecipante.

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 26 gennaio. Nel caso si dovesse raggiunge il
numero massimo previsto di 15 partecipanti, le iscrizioni si potrebbero chiudere anticipatamente.
