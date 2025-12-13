Religioni
Trani in Festa per Santa Lucia: Fede, Luce e Comunità
Oggi Solenne Processione, domani aaratona aperta a tutti per un fine settimana di fraternità sotto il segno della "Protettrice della Luce"
Trani - sabato 13 dicembre 2025 8.09
A Trani, i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, la Santa della Luce, culminano in un intenso fine settimana di celebrazioni religiose e momenti di fraternità comunitaria, organizzati dalla Confraternita Santi Angeli Custodi e dalla Parrocchia Angeli Custodi.
Celebrazioni Eucaristiche: Ore 8:00, 10:00 e 11:30 presso la Parrocchia Angeli Custodi.
Solenne Processione (Ore 17:00): Dopo la Celebrazione Eucaristica delle 17:00, avrà inizio la Solenne Processione. Il corteo religioso percorrerà le vie della città, compiendo una sosta simbolica e significativa nel centro storico, davanti alla Chiesa di San Giacomo. Questo luogo fu l'antica sede della Confraternita degli Angeli Custodi e per molti anni il centro del culto di Santa Lucia in città.
- Alle ore 19:00 si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica di ringraziamento, presieduta da Don Davide Abbascia'.
- Alle ore 20:00, infine, è prevista l'estrazione dei premi della lotteria di Santa Lucia. "Il suo sguardo di donna credete rivolto a Dio ci provochi nello Spirito, ci incoraggi a seguire Gesù..." Questa la preghiera rivolta a Santa Lucia da don Davide Abbascia' parroco e padre spirituale della Confraternita Santi Angeli Custodi di Trani nel giorno della festa della Santa della Luce.(tl@)
- Sabato 13 Dicembre: Giorno della Festa
Celebrazioni Eucaristiche: Ore 8:00, 10:00 e 11:30 presso la Parrocchia Angeli Custodi.
Solenne Processione (Ore 17:00): Dopo la Celebrazione Eucaristica delle 17:00, avrà inizio la Solenne Processione. Il corteo religioso percorrerà le vie della città, compiendo una sosta simbolica e significativa nel centro storico, davanti alla Chiesa di San Giacomo. Questo luogo fu l'antica sede della Confraternita degli Angeli Custodi e per molti anni il centro del culto di Santa Lucia in città.
- Domenica 14 Dicembre: Sport e Fraternità
- Alle ore 19:00 si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica di ringraziamento, presieduta da Don Davide Abbascia'.
- Alle ore 20:00, infine, è prevista l'estrazione dei premi della lotteria di Santa Lucia. "Il suo sguardo di donna credete rivolto a Dio ci provochi nello Spirito, ci incoraggi a seguire Gesù..." Questa la preghiera rivolta a Santa Lucia da don Davide Abbascia' parroco e padre spirituale della Confraternita Santi Angeli Custodi di Trani nel giorno della festa della Santa della Luce.(tl@)