Trani in Festa per Santa Lucia: Fede, Luce e Comunità

Sabato 13 Dicembre: Giorno della Festa

Domenica 14 Dicembre: Sport e Fraternità

A Trani, i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, la Santa della Luce, culminano in un intenso fine settimana di celebrazioni religiose e momenti di fraternità comunitaria, organizzati dalla Confraternita Santi Angeli Custodi e dalla Parrocchia Angeli Custodi.La giornata è dedicata alla devozione a Santa Lucia, con l'invito di Don Davide Abbascia', parroco e padre spirituale della Confraternita, a lasciarsi "provocare nello Spirito" dallo sguardo di fede della Santa.Celebrazioni Eucaristiche: Ore 8:00, 10:00 e 11:30 presso la Parrocchia Angeli Custodi.Solenne Processione (Ore 17:00): Dopo la Celebrazione Eucaristica delle 17:00, avrà inizio la Solenne Processione. Il corteo religioso percorrerà le vie della città, compiendo una sosta simbolica e significativa nel centro storico, davanti alla Chiesa di San Giacomo. Questo luogo fu l'antica sede della Confraternita degli Angeli Custodi e per molti anni il centro del culto di Santa Lucia in città.I festeggiamenti proseguono all'insegna della condivisione e dello sport: Maratona di Santa Lucia (Ore 11:30): Partenza dalla Parrocchia Angeli Custodi per un percorso di circa 2 km. L'evento è aperto a tutti: atleti, famiglie e bambini (dagli 8 anni in su). La quota di partecipazione è di 3€ e sono previste attività di animazione, musica e un punto ristoro, come "un momento di serenità e di fraternità da vivere per le strade della nostra città".- Alle ore 19:00 si terrà la Solenne Celebrazione Eucaristica di ringraziamento, presieduta da Don Davide Abbascia'.- Alle ore 20:00, infine, è prevista l'estrazione dei premi della lotteria di Santa Lucia. "Il suo sguardo di donna credete rivolto a Dio ci provochi nello Spirito, ci incoraggi a seguire Gesù..." Questa la preghiera rivolta a Santa Lucia da don Davide Abbascia' parroco e padre spirituale della Confraternita Santi Angeli Custodi di Trani nel giorno della festa della Santa della Luce.(tl@)