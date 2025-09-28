Chiesa SS. Angeli Custodi, don Davide Abascià nuovo parroco

, Solennità dei Ss. Angeli Custodi, a Trani, nella parrocchia Santi Angeli Custodi, alle ore 19.00, durante la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovoinizierà il suo ministero di parroco.Don Davide Abascià, nato a Bisceglie l'11 febbraio 1985, originario della Comunità parrocchiale "San Pietro" in Bisceglie, dopo aver concluso la formazione presso il Pontificio Seminario regionale pugliese "Pio XI" in Molfetta, ha conseguito il baccalaureato in Sacra Teologia nel 2013 e ordinato presbitero il 14 settembre dello stesso anno.Ha vissuto i suoi primi anni di ministero presso la Comunità parrocchiale "Cuore Immacolato di Maria" in Barletta. Dal 2013 al 2016 è stato Incaricato diocesano per il Servizio di Pastorale Giovanile. Dal 2016 al 2021 è stato educatore presso il Seminario regionale pugliese accompagnando un quinquennio formativo. Dal 2020 è stato nominato Delegato episcopale per il Diaconato permanente e per i ministeri istituiti. Dal 2021 al 2025, rientrato in diocesi, ha vissuto il suo ministero di rettore presso il Seminario diocesano "d. Pasquale Uva" in Bisceglie.Nello stesso seminario ha iniziato un'esperienza di vita comune con una fraternità presbiterale con la quale ha condiviso anche il servizio di pastorale per le vocazioni come direttore dell'Ufficio diocesano. Dal 2017 fino ad oggi è incaricato regionale per il Servizio regionale di Pastorale Giovanile per la Puglia e dal 2021 Assistente regionale dell'Istituto delle Missionarie della Regalità di Cristo. Dal primo settembre 2025 parroco presso la Comunità "Ss. Angeli custodi" in Trani, succedendo a don Enzo de Ceglie. Nello stesso anno ha conseguito la Laurea in Scienze della Formazione di Formatori presso l'Istituto Superiore per Formatori collegato all'Istituto di Psicologia della Pontifica Università Gregoriana.