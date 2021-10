WhatsApp, Facebook e Istagram in down anche a Trani

I social non funzionano per ragioni ancora ignote

WhatsApp, Facebook e Instagram sono in down: l'applicazione e i social network del gruppo FB non funzionano. La notizia si è diffusa su Twitter (ancora funzionante) e sta rimbalzando sui più importanti media nazionali.Le chat sono ferme, le bacheche anche, impossibile comunicare e condividere. In corso il down dei servizi, per ragioni al momento ancora ignote.