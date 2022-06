Ztl sul Porto, Confesercenti Trani: «La chiusura alle auto non è una soluzione risolutiva alle problematiche esistenti»

In merito le nuove disposizioni del Comune di Trani in materia di Ztl ( leggi qui ), interviene Confesercenti Trani. «La chiusura alle auto non è una soluzione risolutiva alle problematiche esistenti, anzi aggrava la situazione traffico nel centro cittadino, dichiara Carlo La Porta, referente della FIEPeT Confesercenti Trani e titolare del ristorante Pelledoca situato proprio in zona Porto.Bisognerebbe pensare ad un senso unico in direzione dei parcheggi, situati in zona terra rossa, al castello e in in via dei Finanzieri, con divieto di sosta e area prestabilite di carico e scarico. Si tratta di un imput che intendiamo recapitare all'amministrazione comunale e al sindaco. Si devono iniziare a sperimentare nuove soluzioni che sostituiscano i soliti provvedimenti provvisori e precari di chiusura al traffico tout coutr, afferma il direttore della Confesercenti Provinciale BAT, Mario Landriscina.Per una chiusura definitiva dell'area portuale serve prima lavorare sulla rete dei servizi, sul piano parcheggi e pensare ad una mobilità alternativa all'interno dell'area pedonale, con mezzi elettrici, con una capienza max di 10 persone, che possano raggiungere le zone di parcheggio, in quanto a frequentare l'area del Porto non sono solo i giovani, ma anche gente anziana e genitori con i bambini. Come FIEPeT Confesercenti Provinciale BAT stiamo lavorando ad un progetto risolutivo di chiusura al traffico della zona portuale che intendiamo consegnare al sindaco Bottaro».