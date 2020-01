Piazza Sant'Agostino lavori in arrivo, ma intanto è scempio continuo

Abbiamo visto con piacere mesi fa che piazza Sant'Agostino ( piazza Gradenigo) è stata inserita nella lista dei luoghi da restituire ad un minimo decoro. Ma nel frattempo non possiamo fare a meno di continuare a registrare lo scempio più assoluto che continua a vivere questo luogo caro ai tranesi.L'ideale "portale d'ingresso" del nostro Centro storico vede la pavimentazione ormai quasi del tutto distrutta, invasa, come segnala un commerciante della zona, da escrementi canini. Una desolazione permanente laddove si sono anche organizzate manifestazioni natalizie e laddove, tra qualche settimana, torneranno a fermarsi gli autobus per far scendere i turisti. A loro volta gli autobus dovrebbero essere poi diretti al parcheggio di via dei Finanzieri, dove non si e' arrivati ad istituire alcun tipo di servizio, spianata di brecciolina a parte.Fino alla realizzazione degli agognati lavori, tornando in piazza Sant'Agostino, l'Amministrazione avrebbe potuto porre delle pedane provvisorie, onde evitare quella visione di scempio e abbandono associata ad una delle piazze piu' belle e significative della nostra città.