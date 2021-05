La comunità musulmana riunita nel rito finale del Ramadan all'alba in piazza Gradenigo

La comunità musulmana della città si è riunita in preghiera in piazza Gradenigo per ringraziare Allah del Ramadan concluso ieri.



Era presente un centinaio di fedeli, rivolti verso il sole, come prevede il rito: in una preghiera comune che in questo Ramadan è stata concentrata sulla pandemia che sta flagellando il pianeta, come ci ha riferito un fedele.



La cerimonia di chiusura è normalmente affollata di fedeli, soprattutto riuniscono nelle grandi città, ma per il secondo anno consecutivo le autorità hanno disposto cerimonie più intime in luoghi diversi. La polizia era stata allertata perché si temevano scontri o proteste: tutto invece - come riportato dal commissario Santina Mennea - si è svolto nella massima regolarità oltre che nel rigoroso rispetto di regole anticovid, con distanziamento e mascherine.



Il Ramadan, nel calendario islamico, è il nono mese dell'anno, di 29 o 30 giorni, in base all'osservazione della luna crescente. Secondo la pratica islamica, il Ramadan è il mese in cui si pratica il digiuno, in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto.

Sì è svolto questa mattina a partire dalle 6.30 e nella massima regolarità, secondo le indicazioni fornite dalla Questura, il rito di preghiera di ringraziamento per la chiusura del Ramadan.