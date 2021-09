Riqualificazione di piazza Gradenigo: nominata la commissione di valutazione

Mentre le lamentele per le condizioni disastrose in cui versa, ormai da decenni, piazza Gradenico si fanno sempre più pressanti, prosegue passettino dopo passettino il lento iter di quella che sarà evidentemente l'opera di "restauro" della storica piazza: con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori pubblici sono stati infatti nominati i componenti della commissione per il Concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza Gradenigo (a procedura aperta in due gradi in modalità informatica).Dopo aver ricevuto le candidature, questi i membri titolari nominati: (Comune di Trani, stazione appaltante, presidente) l'ing. Luigi Puzziferri; (stazione appaltante, Comune di Trani, componente), arch. Francesco Gianferrini; (stazione appaltante, Comune di Trani, componente, arch. Francesco Patruno; (componente, Ordine architetti ppc Bat), arch Andrea Roselli; (componente, Ordine Ingegneri Bat) ing. Concetta Lanotte. Membri supplenti: (Ordine Architetti ppc Bat) arch. Grazia Maria Roberto, arch. Marco Stigliano; (Ordine Ingegneri Bat) ing. Antonia Cascella.Questa commissione giudicatrice sarà deputata alla valutazione delle proposte progettuali, secondo le indicazioni stabilite nel bando e disciplinare di gara. Come si ricorderà, per quanto riguarda piazza Gradenigo, il 20 aprile scorso con la determina dirigenziale n. 451 con oggetto "Concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza Gradenigo. Determinazione a contrarre: modifica del bando e disciplinare di gara", si procedeva a selezionare l'operatore economico esecutore del servizio di ingegneria ed architettura indicato, mediante concorso di progettazione a due fasi, finalizzato all'acquisizione, nel primo grado, di proposte ideative e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica; Il 9 luglio scorso "si procedeva alla pubblicazione del bando di gara sul portale istituzionale del Comune di Trani e sulla piattaforma informatica del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori concorsiawn.it, giusta protocollo d'intesa sottoscritto tra i due Enti". Il bando prevedeva la nomina di una Commissione giudicatrice, che adesso è pronta per il compito assegnatole.