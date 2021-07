Pubblicato il concorso di progettazione per la riqualificazione di Piazza Gradenigo

E' stato pubblicato sulla piattaforma informatica concorsiawn.it il concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza Gradenigo. Sulla piattaforma concorsi del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, concessa in utilizzo al Comune di Trani (in virtù di un protocollo d'intesa stipulato tra Ente e Ordine) è stato pubblicato il bando, aperto ad architetti e ingegneri iscritti ai relativi Albi professionali, al fine di delineare un nuovo assetto spaziale e funzionale per la storica piazza conosciuta ai più come "Sant'Agostino". La formula, come noto, è quella della procedura aperta in due gradi.In particolare, nella fase di primo grado i partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, del programma di concorso e delle prestazioni richieste, permetta allacommissione giudicatrice di scegliere le migliori tre proposte (selezionate senza formazione di graduatorie) da ammettere al secondo grado dove verrà individuata la proposta progettuale vincitrice. Nel bando vengono chiaramente indicati i criteri di valutazione di questa seconda fase che assegnerà fino a 30 punti per la qualità architettonica e urbana della proposta e per l'inserimento nel contesto e nei caratteri identitari del luogo. Il risultato finale sarà motivato con l'assegnazione di punteggi e la definizione della graduatoria finale.Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di 339.900 euro (al netto di IVA). Questo importo deve essere ritenuto limite massimo e non deve essere superato nell'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.