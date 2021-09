In piazza Gradenigo riverniciate due panchine con i colori del tricolore

Gli iscritti di "Gioventù Nazionale" delle sezioni Bat e Trani hanno riverniciato due panchine di Piazza D'Agostino con i colori del nostro tricolore."Abbiamo già realizzato questo progetto -sono le parole del coordinatore cittadino Patrick Cavallo - in altri comuni della nostra Provincia puntando così a sensibilizzare la cittadinanza e i più giovani sul valore dei nostri colori nella speranza che il tricolore ci inorgoglisca sempre, senza rilegarlo a vessillo da sventolare durante competizioni sportive. Ringrazio il Capo Gruppo di Fratelli d'Italia Andrea Ferri per aver seguito l'iter autorizzativo e per la vicinanza e gli amici degli altri comuni per la fattiva collaborazione".