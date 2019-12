Trani sul Filo: ancora tanti gli spettacoli da vedere

Se non li avete ancora visti, non perdetevi assolutamente l'ultima occasione per assistere a quei due piccoli gioielli che sono gli spettacoli che ile ilreplicano per l'ultima volta, scandendo le ore che vanno dalle 16,00 alle 21,00 (3 repliche al giorno per ciascun lavoro). Esperienze uniche,, in piazza Gradenigo, preludono lo spettacolo in programma sotto lo chapiteau delalle 21,00, reportage di un acrobatico e inconsueto matrimonio:Siamo nel cuore di, il festival di circo contemporaneo diretto dache ile il suo, con la collaborazione dell'e con il sostegno dellae del, propongono come ingrediente centrale delle festività natalizie densissime di proposte. E non rattristatevi troppo se non siete riusciti a prenotare il vostro posto sotto lo chapiteau per ilsarà comunque seguito da tantissimi appuntamenti preziosi sino all'Epifania che, più previdentemente, potrete conquistare per tempo affidandovi al botteghino di Palazzo Beltrani (aperto tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00) o alla biglietteria on line ( www.tranisulfilo.it ).Quest'anno il tradizionalece lo propone. La Banda, sorella del circo per comune origine popolare, nomade, festosa e parte della nostra tradizione. Ospite ilcon un repertorio che riserva una speciale dedica al maestroe alla musica che ha accompagnato l'arte di Federico Fellini, senza rinunciare al "suo", ae naturalmente, la mostra diffusa,, allestita per le vie del centro cittadino (via Mario Pagano) da Enzo Covelli die la bellissima mostra, allestita a Palazzo Beltrani e dedicata a. Info: 0883.500044.Teatri Mobili/Busrepliche 16,00/18,00/20,00Teatri Mobili/Camionrepliche 17,00/19,00/21,00Chapiteau21,00scene da un matrimonioChapiteau22,30festeggiamo insieme la fine e l'arrivoChapiteau11,30Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti