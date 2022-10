A Trani la dodicesima edizione del memorial Antonio Dragonetti

Antonio è ancora vivo nel cuore di parenti e dei tanti amici, che lo ricordano con grande affetto.Antonio Dragonetti, venuto a mancare a soli 23 anni, a causa di un tumore, è stato ricordato nella mattina di domenica 2 ottobre, presso il Centro Sportivo Casalino, in un clima di fratellanza, gioia e commozione.La Dodicesima edizione del Memorial "Drago per Sempre" è stata una giornata dedicata alle emozioni.Nunzio, il fratello di Antonio, organizzatore dell'evento, ancora una volta ha voluto omaggiare il ricordo del suo amato fratello, chiamando a raccolta tutti coloro che ne hanno condiviso l'amicizia.Il messaggio che Nunzio ogni anno ci tiene a diffondere è un vero e proprio inno alla prevenzione. Come lui stesso ha dichiarato: "La prevenzione può salvare la vita. E' importante eseguire controlli periodici".Dare "un calcio alla malattia". Questo l'obiettivo di Nunzio e dei suoi cari, che hanno voluto rendere omaggio ad Antonio nel modo più spensierato possibile: giocando a calcio, con il sorriso sulle labbra, come piaceva al caro Antonio, ma con uno sguardo rivolto alla prevenzione.Si ringrazia per la collaborazione il centro sportivo Casalino, la fondazione Ant Italia Onlus, l' associazione "Rinascita" e tutti coloro che sono intervenuti.