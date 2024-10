Abruzzese torna alla carica: “Spero di riportare il Trani nel calcio che conta. Obiettivo? Fare un’altra categoria”

: lo storico 'numero uno' della Fortis Trani torna sui campi di calcio, ripartendo dalla Terza Categoria, alla guida della Polisportiva Trani. Nelle prossime settimane inizierà ufficialmente il campionato, che vede i tranesi tra le candidate alla vittoria finale: "- commenta Abruzzese - ho la passione del calcio sin da bambino. Si è deciso di portare avanti questo progetto, migliorandolo in tutti gli aspetti."In questo momento, il Trani conta ben tre squadre calcistiche a livello maschile, ovvero Soccer Trani, Asd Trani, e la stessa Polisportiva; il Presidente, riferendosi a questa situazione attuale, commenta: "Trani è una città bellissima, credo che sullo sport in pochi vogliano cimentarsi.ci vorrebbe una partecipazione più attiva ma, per esperienza, posso dire che è molto difficile."Su eventuali collaborazioni con le presenti società, Abruzzese continua: "Io sono aperto a tutto, viceversa no, non capisco il perché. Se qualcuno vuole partecipare con me, ben venga. È un dubbio che ho sempre avuto."A questo punto della carriera presidenziale, il Presidente si sarà posto determinati obiettivi calcistici: "In questo momento, i. Adesso faremo esperienza in Terza Categoria, dopodiché penseremo all'obiettivo. Abbiamo incrementato il settore giovanile, di questo sono molto orgoglioso."Sul capitolo stadio, Abruzzese commenta: "Ripenso alla stagione 1988/89, quando vinsi il campionato e la Coppa Italia. All'epoca si voleva realizzare un nuovo stadio, ma non si fece, eccetto il terreno in erba, un fiore all'occhiello per la città.. Si potrebbe anche pensare di tenere il campo in erba, perché, e creare una nuova struttura in erba artificiale, agevole per tutte le società di scuola calcio."Paolo Abruzzese fu il protagonista dell'ascesa del Trani in Serie D e, con il suo ritorno, in molti staranno ripensando a quella gloriosa squadra, con la speranza di poter assistere nuovamente a certi momenti che hanno fatto la storia del calcio in questa città: "Le parole se le porta il vento, contano i fatti, ma soprattutto programmazione.Se si parla di interregionale, di professionismo, significa che c'è gente che sa fare il suo lavoro, e la città ne beneficerebbe. Il calcio è un veicolo di sviluppo per la città, porta a fare grandi salti di qualità. Mi auguro che la stessa Soccer faccia bene, sperando magari in un derby la prossima stagione…"