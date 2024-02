Apulia, sconfitta senza attenuanti contro il Matera

Ieri, domenica 11 febbraio, è arrivata una cocente sconfitta per le ragazze di mister Preziosa sul campo del Matera. Un 4-0 secco per le padrone di casa che dominano il match e si consolidano al 5 posto. Le tranesi, invece, sono sempre più vicine alla zona retrocessione diretta che dista solo un punto e trovano la seconda sconfitta consecutiva.Il match tra Matera e Apulia si stappa al 25' con il vantaggio delle lucane con un colpo di testa che anticipa il portiere tranese. Continua il dominio del Matera e il raddoppio non tarda ad arrivare al 37' con il risultato che si porta sul 2-0. Le ragazze di mister Preziosa non mollano e provano a riaprire il risultato con Scaringi, senza riuscirsi. Al 44' arriva il tris che chiude i giochi con un preciso tiro che si insacca alle spalle dell'estremo difensore tranese. Parziale primo tempo: 3-0. La seconda frazione di gioco si apre con una traversa per le tranesi: sfortunata Delvecchio che non riesce a riaprire il match. Il 4-0 finale arriva al 56' con un altro tiro dalla distanza che Di Bari non può respingere. Il Matera gestisce fino alla fine del match.