Arriva il primo goal di Ilario Monterisi in serie A contro l'Atalanta

Dopo l'esordio in serie A del giovane talento tranese Ilario Monterisi, contro l'Atalanta è arrivato il primo goal nella massima serie per il giovane difensore centrale nato a Trani. L'azione che ha portato il classe 2001 al goal non è stata bellissima, ma ha dimostrato grande intensità e lettura di gioco andando a spingere in porta un pallone vagante in area di rigore avversaria spingendolo alle spalle di Musso portiere Atalantino. La partita è terminata a favore del Frosinone condita da un ottima prestazione del centrale che oltre alla fase realizzativa ha dimostrato di tenere testa ad un attaccante di esperienza e di grande fisicità come Zapata. Si preannuncia una stagione veramente con il botto per Ilario e gli auguriamo il meglio!