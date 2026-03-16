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Buongiorno Trani, bentornato in Eccellenza!

Pace: «Questo momento l’abbiamo sognato tutti»

Trani - lunedì 16 marzo 2026 07.00
Il Trani torna in Eccellenza, nella massima divisione regionale, a distanza di tre anni dall'ultima volta. Il sodalizio capitanato dal presidente Luciano Pace, affiancato dal vice-presidente Ignazio Di Lauro, trionfa stravincendo con largo anticipo il Girone A di Promozione, salendo a quota 73 punti, frutto 23 vittorie, 4 pareggi ed una sola sconfitta, con sei giornate ancora da disputare.

Ad oramai quasi un anno dall'avvento di Pace in Città, in pochi avrebbero immaginato tutto ciò: un entusiasmo ritrovato che mancava da molto, troppo tempo. Uno stadio gremito, nel massimo consentito, di donne, uomini, bambini ed intere famiglie. Il ritorno della tifoseria organizzata, e quanto erano mancati i tamburi e le bandiere lì in gradinata.

Una squadra semplicemente inarrestabile, guidata da mister Fabio Moscelli, ineccepibile sotto ogni punto di vista, e dal suo staff d'altissimo livello. Giocatori d'altra categoria, fisicamente ma soprattutto mentalmente, anche grazie alle importanti esperienze accumulate in ben altre categorie nel corso delle loro carriere calcistiche. Giornata dopo giornata hanno confermato di meritare questa gloriosa maglia, bravissimi.

Insomma, la stagione non è ancora finita, tutt'altro, ma Trani e i tranesi possono tornare a festeggiare un titolo e la vittoria di un campionato dopo moltissimi anni. Questa piazza merita altri palcoscenici, come ampiamente dimostrato durante il corso di quest'annata, ed in particolare modo al triplice fischio della sfida contro la Rutiglianese, quando il 'Lapi' si è tinto di rosso, grazie all'incredibile colpo d'occhio offerto dalle decine di torce che hanno splendidamente colorato il cielo del 'Comunale', come non accadeva da decenni.

Trani è finalmente tornata, certamente, ma adesso c'è ancora un obiettivo da raggiungere, la doppia finale di Coppa Italia Dilettanti contro lo Squinzano, per incoronare questa stagione che, inevitabilmente, entrerà nella storia dei libri biancazzurri. Buongiorno Trani, e bentornato in Eccellenza!
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