Calcio, il Cdt ritrova la vittoria in un match delicatissimo, tracollo Apulia contro il Trastevere

Il Cdt trova la prima vittoria del 2024 e lo fa in un match delicatissimo, cruciale per la salvezza, contro il Virtus San Ferdinando. I tranesi la vincono nel finale grazie al gol di Di Mango, attaccante aggregato dalla Juniores u19. Il match si stappa con il gol di Genchi, neoacquisto della società tranese, con cui trova il primo gol stagionale. Il S.Ferdinando non molla e la ribalta prima con Vino, con il più classico dei gol dell'ex, e poi Patruno, che realizza un calcio di rigore. I tranesi sanno di non poter assolutamente perdere questa partita e la raddrizzano prima con Gadaleta, che la spedisce in porta di testa dopo una punizione di Genchi, e poi nel finale con il gol del classe 2005 Di Mango, spedito in porta da Floro. I biancazzurri vincono 3-2 in una partita che valeva oro ai fini della classifica; infatti, con questi tre punti, i tranesi si avvicinano alla zona playout, agganciando a quota 10 punti lo Sporting Apricena.L'Apulia crolla definitivamente contro il Trastevere, in una partita dall'esito già annunciato. Inutile per le tranesi il gol di Chiapperini, che non può evitare l'ennesima disfatta stagionale. Il match si sblocca al 15' con un preciso tiro sotto la traversa di Fabi. Al 42' arriva il raddoppio con uno sfortunato autogol di Speranza che sfortunatamente la spedisce nella propria porta. Allo scoccare della prima frazione di gioco le romane calano il tris con Serao. Il secondo tempo continua sulla falsariga del primo, con le padrone di casa che continuano a dominare e trovano il 4-0 sempre con Serao. Cala la manita Beuckers prima dell'inutile gol di Chiapperini, utile solo per le statistiche tranesi. Per il Trastevere segnano il 6-1 e il 7-1 finale prima Zuzzi e poi Stivaletta. Con questa sconfitta le tranesi rimangono dal 13esimo posto in classifica, a +1 dalla zona retrocessione diretta.