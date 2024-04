Calcio, l’Apulia beffata nel finale dal Palermo: finisce 2-1 per le siciliane

Terza sconfitta consecutiva per l'Apulia Trani, questa volta contro il Palermo, vittorioso per 2-1.Le tranesi rimangono ancora al terzultimo posto, approfittando delle sconfitte di Crotone, prossima avversaria, e Molfetta.Una beffa atroce per le tranesi che perdono contro la quarta forza del campionato. Probabilmente il Palermo avrebbe meritato di più, ma la vince soltanto nel recupero del secondo tempo.Nella prima frazione partono forte le tranesi che creano molto ma senza mai impensierire il portiere rosanero. All 11' ecco il vantaggio delle padrone di casa: lancio lungo per Di Salvo che aggancia e con un tiro preciso batte Di Bari. È un match molto equilibrato con l'Apulia che trova il pareggio grazie alla magistrale punizione di Del Vecchio. La prima frazione si chiude sull'1-1.La ripresa inizia seguendo l'alto ritmo dei primi 45' che vede le due squadre attaccare da una parte all'altra. Però il gol finale del 2-1 arriva al 93' con Priolo che approfitta di un calcio d'angolo dubbio e cn un colpo di testa sigla il gol vittoria.