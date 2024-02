Calcio, potrebbe riaprire il calciomercato dilettantistico dall’Eccellenza in giù

Sembra quasi clamorosa l'indiscrezione degli ultimi giorni: infatti, secondo alcune testate, il calciomercato dilettantistico potrebbe riaprire i battenti per diversi giorni. A breve dovrebbe arrivare la conferma ufficiale del consiglio Federale, riunitosi straordinariamente per decidere sul da farsi. Va specificato però che questo tipo trattative permetterà soltanto a quei giocatori che hanno risolto il proprio contratto entro il 5 gennaio e che dunque non hanno potuto avere l'opportunità di accasarsi con una società, di firmare un nuovo contratto. Sicuramente un ulteriore occasione per le squadre della nostra città, Soccer Trani e Città di Trani, di pescare dal pacchetto degli svincolati e rafforzare i propri organici. Come detto però, non si ha ancora l'ufficialità, dunque tocca attendere. L'eventuale mercato riguarderà società dall'Eccellenza fino alla terza categoria.