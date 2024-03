Calcio, vittoria importantissima per il Città di Trani, altro ko per l’Apulia

In una domenica condita da vero calcio, le due società tranesi si dividono la posta in palio; a sorridere sono solo i ragazzi di mister Losacco che, in un match caratterizzato dal forte vento, trovano il terzo successo in quattro partite, questa volta ai danni del Bitritto Norba, che si arrende per 1-2. CRONACA: i tranesi partono con il vento contro, una scelta che si rivelerà vincente. I padroni di casa attaccano più volte, senza mai impensierire capitan Musacco. I biancazzurri trovano il vantaggio con Cafagna, dopo un calcio di punizione di Cardinale, che trova il compagno sul secondo palo e di testa batte il portiere avversario. La prima frazione si chiude con il vantaggio tranese. I secondi 45' iniziano alla grande per i tranesi che raddoppiano con Angelini che, con il più classico dei gol della domenica, batte l'estremo difensore Colagrande con un tiro imparabile. Il Bitritto continua a spingere senza mollare, e gli sforzi sono premiati con Daddabo che riapre il match su calcio d'angolo. I tranesi subiranno l'espulsione di Curci che però non cambia l'esito del match. I tranesi espugnano Bitritto e si proiettano sempre di più verso i playout.Come da pronostico, l'Apulia si arrende contro la capolista Vis Mediterranea e lo fa subendo un perentorio 5-0. Per fortuna però, non peggiora la situazione in classifica, che vede le tranesi a solo un punto di distanza dalla zona retrocessione diretta.CRONACA: le padrone di casa dopo 14 minuti stappano il match, trovando il gol del vantaggio con Moddaferi e poi Karavalnova raddoppia, battendo l'incolpevole portiere tranese. Poco dopo le campane calano il tris con Pescatore, che con una deviazione fortunosa trova il 3-0. La prima frazione si chiude con il dominio delle padrone di casa. I secondi 45' seguono il copione dei primi con Panarello che cala il poker e al 57' arriva il definitivo 5-0, ancora di Karavlnova.