Campionato Italiano Scacchi: weekend agrodolce per il circolo di Trani "Dell'Erba"

Si conclude il, che ha visto confrontarsi nel weekend 15-17 Marzo le rappresentative delle associazioni scacchistiche di tutta la nazione.Grande partecipazione, sempre crescente negli ultimi anni, per uno sport che vive un momento di grande popolarità e continua a raccogliere numerosi appassionati.quest'anno è l'unica rappresentativa pugliese nella serie A1, forte di un gruppo giovane e agguerrito che nel corso del tempo ha visto aggregarsi alcuni dei migliori giocatori della regione.La squadra, denominata Trani A1, è così composta:Una seconda squadra inoltre, folta di giovanissime nuove leve, ha partecipato al girone D della serie promozione.Di seguito i componenti, tutti tranesi:Al termine dei cinque turni di gioco previsti, l'esito di questi campionati è agrodolce: Trani A1, nonostante le prestazioni notevoli dei suoi singoli, non riesce a mantenere la categoria ed è condannata alla retrocessione dallo spareggio tecnico a favore della squadra romana di Lazio Scacchi, mentre il Trani Promozione si classifica al primo posto con un maiuscolo 5/5 qualificandosi meritatamente per la serie C del prossimo anno.Il circolo tranese si conferma un'associazione attenta alla crescita dei giovani che nel corso di quest'anno hanno dato prova di essere all'altezza di sfide sempre più difficili. Merito sicuramente della continua attività formativa, in primis i corsi che regolarmente si svolgono presso la sede e che coinvolgono giovani e giovanissimi.Prossimo appuntamento: