Anche il circolo scacchistico di Trani "Gen. Dell'Erba" alla Fiera del Fumetto e del Gioco

Tra manga, fumetti, cosplay e cosplayers e giochi da tavolo appare quest'anno nella Fiera del Fumetto a Trani uno dei classici e più antichi giochi: gli scacchi.Infatti lo stand del Circolo scacchistico della città di Trani, intitolata al generale Giuseppe dell'Erba - che a Trani negli anni 70 raccolse un gran numero di giovani a cui insegnò la "nobile arte degli scacchi" come strumento, tra l'altro, di una rispettosa e sana socializzazione e di una crescita di valori umani e culturali - sarà in Piazza della Repubblica a partire dalle 16 di oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani.Negli ultimi tempi, con l'apertura di un sito e una finestra sui social, ma anche con eventi come quello dello scorso anno, lo Scacchi Summer 2023, tanti ragazzi si sono avvicinati al mondo di alfieri, torri, pedoni, re e regine: e propriolo scorso anno il circolo ha vinto il CIS campionato a squadre dalla serie A2 in A1 unica squadra pugliese.In realtà il palmarès del circolo è ben nutrito : con la federazione italiana gioco scacchi (FIS) Alessandro Maggiulli dopo circa un ventennio si è qualificato per il CIGU18 di Tarvisio campionato giovanile under 18, è diventato campione provinciale BAT 2022/2023, riconosciuto dal comune di Trani con la medaglia e attestato dell'assessore allo sport avv Leo Amoruso. Raggiunto anche il secondo posto torneo giovanile in Basilicata (fuori regione), il primo posto nel torneo giovanile a squadra e diversi altri podi nell'ultimo anno.Il grande impegno nella promozione tra giovani e giovanissimi, che si è realizzato durante l'anno scolastico anche attraverso dimostrazioni nella scuola elementare De Amicis, vede nella partecipazione del circolo alla Fiera del fumetto di Trani un altro modo di avvicinare non solo giovanissimi ma l'intera comunità al mondo degli scacchi.Il circolo Dell'Erba fa parte di "Traninostra", associazione nota per la diffusione della storia e cultura tranese. E lo stesso circolo opera nella Città per l'insegnamento e la diffusione di un gioco prezioso sotto molteplici aspetti, dalla capacità di concentrazione a una vera e propria ginnastica mentale. Nei giorni in cui avviene a Marostica la storica partita a scacchi vivente nella celebre piazza lastricata proprio come un enorme scacchiera, è bello sottolineare come la vitalità di questo "sport della mente" grazie al circolo Dell'Erba sia attiva anche a Trani e, anzi, sempre in crescita.