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Scacchi, trionfo per Trani nel Campionato Italiano a Squadre 2026

Storica promozione della squadra Trani A1 nel Master 2027 e salto in serie B per Trani C

Trani - giovedì 19 marzo 2026
Per la nostra associazione, il Campionato Italiano a Squadre 2026 è stata un'esperienza incredibile. Ai nastri di partenza quattro squadre: Trani A1, Trani C, Trani Promozione 1 e Trani Promozione 2, a competere nelle rispettive categorie, che raccolgono tutti i nostri giocatori, dai più illustri nomi del panorama nazionale ai giovanissimi esordienti, pronti a lanciarsi in questa competizione per la prima volta.
La squadra Trani A1, che comprende molti dei migliori giocatori della nostra regione, ha raggiunto un traguardo storico, vincendo il forte girone di serie A1 tenutosi a Milano. Un risultato straordinario che proietta la nostra formazione di punta nel Campionato Master 2027. Il prossimo anno, la Puglia avrà per la prima volta dal 2009 una squadra a rappresentarla nella massima serie nazionale.
Successo anche per la squadra di Trani C, formazione compatta e con giocatori esperti, che nel complesso girone pugliese-lucano lascia il segno conquistando meritatamente la promozione in serie B grazie ad una grande performance corale.
Il prossimo anno, per la prima volta, la nostra associazione potrà schierare due formazioni dalla serie B in su.
Nei gironi di Promozione, segnali incoraggianti per il futuro degli scacchi tranesi: il lavoro dei nostri instancabili istruttori sta portando i suoi frutti e i nostri giovani e giovanissimi hanno esordito con ottimi risultati, mostrando una crescita costante grazie alle attività settimanali sempre più intense e mirate.
Il CIS 2026 è stata l'occasione per tutti i nostri giocatori di sfoggiare la nostra "maglia di gioco", donataci da Ottica Mazzone Ottici dal 1955, che ci ha supportato come sempre nelle nostre attività.
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