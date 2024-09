Scacchi: a Trani cento partecipanti al torneo "Giuseppe Dell'Erba"

La enorme sala dello Sporting club di Trani si è nuovamente riempita di uno sport e una passione che si sta letteralmente diffondendo nella Città: si è conclusa domenica scorsa la 19° edizione dell' annuale torneo Semilampo dedicato al Generale Giuseppe Dell'Erba, fondatore della associazione ed amante di questo sport.Un bagno di folla tra atleti ed accompagnatori ha reso onore alla sua memoria e ha permesso all'evento di essere una vera e propria festa dello sport. Non ha vinto solo il migliore ma tutti, dal più piccolo al più grande, dal più al meno esperto. Tutti meravigliosamente attori di questa esperienza."Gens una summus", così cita lo slogan della FIDE, ed è proprio sembrato di essere tutti una grande famiglia, accomunati da una meravigliosa passione."Il nostro grazie più affettuoso a tutti i partecipanti allo Scacchi Summer 2024 "Un tuffo nel mondo degli scacchi" che hanno arricchito i tasselli bianchi e neri delle nostre scacchiere con tutti i colori del mondo; e un ringraziamento particolare a Ebanisteria Maggiulli e a Feel Wood per averci donato delle stupende scacchiere artigianali in legno da regalare a due fortunati partecipanti del torneo Open e Promozionale".Al torneo semilampo hanno partecipato oltre cento scacchisti, con la presenza di due maestri internazionali, vari giocatori di categoria magistrale e molti giovani del circolo che alimentano un vivaio sempre più valoroso.Tanti premi a tutti i partecipanti e la promessa, fino a fine giugno, di attività che abbracceranno tante categorie, dal neofita - con i corsi percorsi e laboratori al circolo il martedì ed il sabato - ed un corso per giocatori più esperti.I corsi saranno tenuti con la presenza dei migliori istruttori del panorama nazionale come il GM (gran maestro) Francesco Sonis (campione europeo under16 nel 2018, bronzo al campionato mondiale 2020), GM Lodici Lorenzo (campione italiano 2018), GM Valsecchi Alessio (campione Italiano nel 2020, allenatore FIDE). Altri appuntamenti importanti saranno tutti i lunedì fino a fine settembre presso "Il vecchio ed il mare" dalle 19 00.Visita il sito:https://sites.google.com/view/circoloscacchisticogiuseppedel?usp=sharingSeguici su Instagram:https://www.instagram.com/scacchidellerbatrani?igsh=MWR1bnZnaWl5NzFuaw==Seguici su Facebook per rimanere aggiornato sui prossimi corsi e iniziative.