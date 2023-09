Domenica a Trani 18mo Torneo di Scacchi per professionisti e dilettanti: ancora aperte le iscrizioni

Domenica allo Sporting Club di Trani, zona Capirro, in via Astor Piazzolla 2, si terrà il diciottesimo Torneo di Scacchi organizzato dalla Associazione dilettantistica Gen. Dell'Erba di Trani, al quale potranno partecipare sia i giocatori professionisti o che si sentono più sicuri delle proprie capacità strategiche tra alfieri, cavalli e regine, e dilettanti o "amatori".La modalità del torneo sarà "semilampo": ciò vuol dire che ciascuno giocatore avrà a disposizione per ogni partita un tempo di circa 15 minuti, scandito dai segnatempo che affiancano le scacchiere e che vengono fermati alla fine di ogni mossa. Il torneo si svolgerà a partire dalle ore 16:00 fino alle 20:30..Per quanto riguarda i premi al primo classificato andranno €150, al secondo 100, al terzo settanta e al quarto 50; .per gli amatoriali sono previste delle coppe che corrispondono al podio e soprattutto a un incoraggiamento a continuare a praticare questo gioco sapendo di avere la possibilità di condividere la passione con un bel circolo che, anche nell'ultima settimana, proprio a seguito dell'evento tranese, ha visto aumentare i propri iscrittiPer ogni informazione e iscrizione è possibile telefonare al presidente Luigi Monticelli al numero 3385293336.Ovviamente nel gioco degli scacchi non ci sono fasce di età, sappiamo bene di clamorose capacità di bambini, per cui l'assegnazione a una categoria o all'altra dipenderà esclusivamente dal livello in cui chi si vorrà iscrivere riterrà di appartenere.Dopo la grande attenzione suscitata lo scorso fine settimana durante la fiera del fumetto e del gioco "Super Trani", che ha visto giocare e avvicinarsi alle scacchiere decine e decine di persone - e personaggi, come non dimenticare un appassionatissimo Uomo Ragno?! -l'aspettativa del direttivo del Circolo è quello di contagiare sempre più persone in questo gioco, uno dei più antichi del mondo, che porta con sé molte doti preziose."Non dobbiamo dimenticare che gli scacchi sono un gioco" - ha dichiarato il presidente Monticelli - "però è anche vero che in un clima come quello in cui tutti noi viviamo oggi, non solo i giovani, all'insegna della rapidità, della velocità, della mancanza di riflessione di concentrazione, il gioco degli scacchi costituisce una sorta di palestra per la nostra mente: e questo non è affatto un modo di dire ".