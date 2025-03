Scacchi: risultati dolceamari per il team di Trani nel campionato italiano a Squadre 2025

Entusiasmo, orgoglio e il giusto rimpianto: questi sono i sentimenti che lasciano una tre giorni (14-16 Marzo) di gare che hanno visto impegnate le tre formazioni nel ๐‚๐ˆ๐’ (๐‚๐š๐ฆ๐ฉ๐ข๐จ๐ง๐š๐ญ๐จ ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง๐จ ๐š ๐’๐ช๐ฎ๐š๐๐ซ๐ž) ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“.Nel folto raggruppamento di ๐๐š๐ซ๐ข, dove addirittura la serie C si รจ svolta con un girone svizzero che, almeno in Puglia, ha pochi precedenti, i giovani e giovanissimi componenti della squadra di ๐“๐ซ๐š๐ง๐ข ๐๐ซ๐จ๐ฆ๐จ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž, guidati da Paolo Maggiulli, hanno esordito in questo palcoscenico entusiasmandoci con delle partite di ottimo livello e non raccogliendo quanto avrebbero meritato.Nel giร menzionato girone svizzero di ๐ฌ๐ž๐ซ๐ข๐ž ๐‚, la rappresentativa ๐“๐ซ๐š๐ง๐ข ๐‚ ha mantenuto con orgoglio la categoria, nonostante la presenza di diverse squadre ben attrezzate e guidate da giocatori di categoria magistrale.Infine, tanto rimpianto per i risultati maturati in ๐ฌ๐ž๐ซ๐ข๐ž ๐€๐Ÿ, dove la nostra formazione di punta, ๐“๐ซ๐š๐ง๐ข ๐€๐Ÿ, impegnata del forte raggruppamento di ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐ž๐ฌ๐ข๐ฅ๐ฏ๐š๐ง๐จ (๐๐„), non รจ riuscita ad evitare la retrocessione. Tre pareggi e due sconfitte di misura (2.5 a 1.5) ci condannano alla serie A2. La squadra, autrice comunque di prestazioni convincenti, non รจ riuscita ad emergere, nonostante il brillante rendimento in prima scacchiera del ๐Œ๐š๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐๐ข๐ž๐ซ๐ฅ๐ฎ๐ข๐ ๐ข ๐๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐จ, che conclude imbattuto il torneo e si concede anche una magistrale vittoria col Nero ai danni del Maestro Internazionale Egor Bogdanov con un sorprendente sacrificio di Cavallo.