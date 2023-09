Evviva gli scacchi! Più di cento partecipanti al torneo tranese, una passione sempre più contagiosa

Trani città pugliese degli Scacchi? Dopo lo straordinario risultato della più alta partecipazione a un torneo in Puglia sarebbe non solo un sogno bellissimo per i soci della associazione scacchistica Gen. Dell'Erba, ma una vera e propria ispirazione per la comunità, visto il valore che questo gioco, uno dei più antichi del mondo, porta con sé.Sono venuti da tutta la Puglia, non solo da Trani e dintorni, a partecipare al torneo che si è tenuto domenica scorsa nella sede dello Sporting Club, in un'atmosfera silenziosa, scandita solo dai tic dell'interruzione dei segnatempo tra una mossa e l'altra, densa di concentrazione e sano spirito di competizione.Il torneo ha raccolto intorno a sé centodieci tra amatori e tesserati alla ASI, ma anche curiosi che, soprattutto dopo la partecipazione della Associazione gen. Dell'Erba alla fiera del Gioco e del Fumetto Super Trani, hanno cominciato a sentirsi stregati dal fascino della scacchiera bianca e nera, di alfieri, pedoni e torri che difendono il Re per evitare lo Scacco matto guidati dalla Regina, che guarda un po', è il pezzo più potente di tutta la schiera .E da questo punto di vista va sottolineata una presenza notevolmente incrementata tra i partecipanti di diverse ragazze e bambine (il 10% dei partecipanti, normalmente il 2- 3%), capaci anche loro di strategie di cui ormai anche i maestri e i cultori degli scacchi non si stupiscono più: è ormai riconosciuto che il gioco degli scacchi non conosce limiti e barriere per sesso età e cultura personale.Questi i due podi. Torneo amatoriale:1 Zingaro Daniele2 Penta Ivaldo3 D'azzeo GianlucaTorneo open:1 Martire Ruggero2 Pellizieri Fabio angelo3 Messina Francesco (Trani)4 Nicola AltiniDa segnalare per il circolo tranese, oltre il terzo posto di Francesco Messina, il 9°posto di Vito Caputo e la buona prestazione di Alessandro Maggiulli : hanno battuto atleti del calibro di prima nazionaleI vincitori sono stati premiati da Francesca Capuano e Angelo Martorelli, consiglieri nazionali della Federazione Scacchi Italiana.Da ottobre inizieranno i corsi per i ragazzi di tutte le età e i corsi avanzati per gli agonisti, sempre in Corso Imbriani 61, dove la sede è condivisa con la associazione culturale Trani nostra: un gioco che potrebbe costituire un'arma contro il "logorio della vita moderna " -come diceva una vecchia pubblicità - un logorio che oggi potrebbe essere inteso come la superficialità alla quale è troppo spesso connessa la vita social oggi e che comporta la mancanza di riflessione, di concentrazione, ma anche la valutazione di costi e benefici nelle proprie scelte di vita, le più semplici come le più importanti. Senza dimenticare che è un gioco. Un bellissimo gioco dalla straordinaria dinamicità della mente, come una palestra seduti a tavolino.Sito web:https://sites.google.com/view/circoloscacchisticogiuseppedel?usp=sharingPagina fbCircolo scacchistico Giuseppe Dell'Erba.