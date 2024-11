Torneo di scacchi a Cerignola: Il circolo "Gen dell'Erba" di Trani continua a conquistare successi

Si é concluso il Torneo Rapid a Squadre 3vs3 di Cerignola. Evento unico nel suo genere per il panorama scacchistico pugliese, nel quale una squadra composta da 3 colleghi scacchisti (molto spesso amici, anche di circoli diversi) si scontra con altrettanti giocatori.Una competizione che denota come il movimento scacchistico pugliese sia un unica famiglia mettendo da parte le rivalità per giocare delle partite di sano agonismo senza guardare il colore della maglia.Per il Circolo scacchistico Gen. Giuseppe Dell'Erba il risultato è soddisfacente.La squadra "GLI ACCADEMICI", guidati dal nostro tenace CM Fabio Pellizzieri, conquista meritatamente il successo finale.Notevole il risultato del nostro Alessandro Maggiulli, che sfiora la perfezione con un 7/8. La sua squadra, gli "AUDACI 2", scrive il suo nome al centro classifica.Come di consueto, calorosa l'accoglienza che Luigi Ciavarra e l'ASD Cerignola Scacchi hanno riservato ai loro ospiti, tanti premi tra cui spiccano delle meraviglie scacchiere in legno costruite da un artigiano hobbista della provincia.Premi speciali a Marco Santoro, pronto per i Campionati Mondiali, e Domenico Pennacchia, per il suo 8/8.Sempre sul pezzo il MI Nicola Altini, con la sua squadra "gli Alchimisti", che ha guidato senza troppe difficoltà i suoi compagni di squadra al secondo posto.Pronti per nuove sfide ed eventi, si torna a casa.@follower#scacchi #sport #scacchiereinlegno