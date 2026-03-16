Chris Dalla Buona, da Chicago a Trani per tifare Soccer: «Il giorno più bello della mia vita»

Ci sono storie che spesso e volentieri sono intrecciate, come se il destino fosse pronto a farle accadere, anche per una seconda volta. È proprio il caso di, figlio di, storica figura del calcio tranese, giunto daper tifare Soccer Trani, assieme a suo figlio, in occasione del match contro la Rinascita Rutiglianese.Chris, figlio d'arte italo-argentino, si racconta nel pre-partita della gara che, dopo qualche ora, è valsa la promozione inper i biancazzurri di mister Moscelli: «Sono tranese, non di nascita, ma sono cresciuto e ho vissuto qui per ventun anni. Ho trascorso la mia infanzia allo stadio vedendo il miogiocare. Questa è la mia prima volta quest'anno al 'Lapi', sonoCome detto, e come ricorderete,fu anche capitano del Trani, durante i bellissimi e gloriosi anni della C2, quando la Città traspirava entusiasmo da ogni dove: «, speriamo che questo sia l'inizio di annate più soddisfacenti dal punto di vista sportivo. Essere qui per me è importantissimo, penso sempre a Trani, la vivo da lontano. Sono qui con, per la prima volta allo stadio»«Ringrazio l'attuale società,hanno riportato speranza e gioia per il futuro. Siamo certi costruiranno qualcosa di grande. Rivedere così tanto entusiasmo è un sogno, è uno deiTrani, ma soprattutto la Soccer Trani, inizia a varcare gli orizzonti nazionali, come dimostrato da questa bellissima storia che ha coinvolto Chris Dalla Buona, tifosissimo da sempre dei colori tranesi. Commovente anche il messaggio lanciato dal piccolo, figlio di Chris: "", e questo la dice lunga su quanto la famiglia Dalla Buona sia profondamente biancazzurra.