Chris Dalla Buona
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Calcio

Chris Dalla Buona, da Chicago a Trani per tifare Soccer: «Il giorno più bello della mia vita»

“Rivedere così tanto entusiasmo è un sogno, grazie alla società”

Trani - lunedì 16 marzo 2026 12.40
Ci sono storie che spesso e volentieri sono intrecciate, come se il destino fosse pronto a farle accadere, anche per una seconda volta. È proprio il caso di Christopher Dalla Buona, figlio di Osvaldo Dalla Buona, storica figura del calcio tranese, giunto da Chicago a Trani per tifare Soccer Trani, assieme a suo figlio, in occasione del match contro la Rinascita Rutiglianese.

Chris, figlio d'arte italo-argentino, si racconta nel pre-partita della gara che, dopo qualche ora, è valsa la promozione in Eccellenza per i biancazzurri di mister Moscelli: «Sono tranese, non di nascita, ma sono cresciuto e ho vissuto qui per ventun anni. Ho trascorso la mia infanzia allo stadio vedendo il mio papà giocare. Questa è la mia prima volta quest'anno al 'Lapi', sono contentissimo»

Come detto, e come ricorderete, Osvaldo Dalla Buona fu anche capitano del Trani, durante i bellissimi e gloriosi anni della C2, quando la Città traspirava entusiasmo da ogni dove: «Trani merita categorie superiori, speriamo che questo sia l'inizio di annate più soddisfacenti dal punto di vista sportivo. Essere qui per me è importantissimo, penso sempre a Trani, la vivo da lontano. Sono qui con mio figlio, per la prima volta allo stadio»

«Ringrazio l'attuale società, Pace e Di Lauro hanno riportato speranza e gioia per il futuro. Siamo certi costruiranno qualcosa di grande. Rivedere così tanto entusiasmo è un sogno, è uno dei giorni più belli della mia vita»

Trani, ma soprattutto la Soccer Trani, inizia a varcare gli orizzonti nazionali, come dimostrato da questa bellissima storia che ha coinvolto Chris Dalla Buona, tifosissimo da sempre dei colori tranesi. Commovente anche il messaggio lanciato dal piccolo Ale, figlio di Chris: "Sono qui perché volevo vedere dove giocava nonno Osvaldo", e questo la dice lunga su quanto la famiglia Dalla Buona sia profondamente biancazzurra.
Osvaldo Dalla Buona - Papà di ChrisChris Dalla Buona e suo figlio
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