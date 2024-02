Città di Trani, ufficiali il ritorno di mister Losacco e l’arrivo di Genchi e Gazzillo

La società tranese ha annunciato il ritorno didopo l'esonero dello scorso 13 gennaio, arrivato per provare a rimediare ai risultati poco entusiasmanti. La squadra era stata momentaneamente affidata adallo staff del settore giovanile, con la speranza di cambiare rotta in campionato, ma non sono arrivati i risultati sperati. Dunque mister Losacco torna a sedere sulla panchina biancazzurra e insieme a lui anche ilAdesso si cercherà inevitabilmente di fare più punti possibili per realizzare un sogno che sembra quasi utopia, quello di raggiungere la salvezza. Il ritorno di Losacco non è l'unico annuncio promosso dalla società tranese: sono infatti ufficiali gli arrivi dirispettivamente centravanti e portiere.Vito Genchi è un attaccante dalla grande prestanza fisica e sicuramente porterà un bagaglio di esperienza notevole nello spogliatoio. Formerà con Gadaleta la coppia d'attacco titolare dell'11 tranese che proverà a raggiungere quello che sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo, i playout. Davide Gazzillo invece sarà il nuovo portiere dei tranesi. Classe 2003, cresce calcisticamente nellacon cui vivrà la Lega Pro nel triennio 21/23. Entrambi i giocatori non vedono l'ora di scendere in campo per onorare e difendere la maglia tranese.