Colpo della Lavinia Group Trani a Pescara: arriva un importante successo per 1-3

Nella sesta giornata di serie B2, importante vittoria per la Lavinia Group Trani: contro Volley Pescara 3, le biancazzurre hanno ottenuto un prezioso successo, col risultato di 1-3. Una grande prestazione di squadra che, al termine di un match combattutissimo, ha premiato le tranesi con tre importanti punti, fondamentali non solo in ottica classifica ma anche per il morale della squadra, reduce, nella giornata precedente, dalla sconfitta interna contro Il Podio Fasano.Al "PalaFerrante" di Trani, mister Mauro Mazzola ha schierato il sestetto di partenza formato dalla palleggiatrice Ndriollari, supportata da Dileo e Romano come centrali. Lionetti e Montenegro laterali, Facendola è stata schierata come opposto. Curci ha agito come libero. A disposizione, Belviso, Brancale, Dambra, Gagliardi, Mitoli e Miranda.Partenza equilibrata nel primo set (6-6). Al primo time-out le tranesi sono arrivate in avanti (16-19). A parità ristabilita (19-19), con Montenegro, le biancazzurre sono nuovamente tornate in vantaggio (20-22). Di Facendola il colpo del 20-24 che ha spianato la strada al successo tranese nel primo parziale (22-25).Buona la partenza di Lionetti e compagne nel secondo parziale (2-4). Le padrone di casa non hanno tuttavia demorso e hanno prima centrato il pareggio, poi superato le avversarie (6-5). Tornate momentaneamente in vantaggio (9-11), le tranesi sono state poi recuperate dalle pescaresi (14-16). Si è così aperta una fase di gioco favorevole alle abruzzesi, capaci di vincere il secondo parziale col risultato di 17-25.Decisamente migliore l'avvio delle biancazzurre nel terzo set (3-8). Imponendo il proprio gioco, le ragazze allenate da mister Mazzola hanno costruito un buon vantaggio (6-13), senza lasciare spazio alle proprie avversarie. L'attacco di Facendola ha fissato, al primo time-out, il punteggio sull'8-17. Il parziale si è chiuso sul risultato di 13-25 a favore delle tranesi.Alti i ritmi nelle prime battute del quarto set, con le squadre che hanno giocato punto a punto (14-13). Centrato il pari (16-16), le biancazzurre si sono portate in avanti (19-21). Sul 19-24 le tranesi hanno corso qualche rischio di troppo (23-24), salvo poi, con un attacco di Lionetti, porre fine al match, con la definitiva vittoria del quarto parziale (23-25).Le biancazzurre torneranno in campo domenica 28 novembre, alle 17:30: al Palazzetto "Assi" di Trani, le tranesi ospiteranno le avversarie della Centrodiesel Pagliare.