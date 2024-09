Conclusa la 5 giorni di "Scacchi e caffè" in libreria: da domani il torneo

Attraversare il tratto di strada tra la chiesa di Sant'Andrea e Piazza Longobardi, in via Mario Pagano, nelle ultime cinque serate a Trani è significato respirare un'atmosfera densa di ragionamenti, pensieri, condivisione, strategie, mosse di regine, alfieri, cavalli e arrocchi di Torri e re nel tentativo di una difesa più efficace: si è conclusa infatti la cinque giorni di "Scacchi e caffè" presso la libreria Luna di sabbia, sempre più un luogo di ritrovo di pensieri, di idee e di giochi. Perché è da ricordare che gli scacchi sono uno sport e nascono come un gioco: e questo non fa altro che renderli più preziosi perché aperti davvero a tutti in maniera trasversale, senza distinzione per fasce di età, di istruzione, di professione svolta: e quando la passione diventa la voglia di imparare ancora di più si diventa maestri in un percorso non facile ma sicuramente stimolante e appassionante.I primi tre giorni si sono svolte partite con gioco libero mentre le ultime due con due tornei, uno amatoriale e un altro "open" aperto a tutti , anche tesserati FSI ( Federazione Italiana Scacchi). "È andata benissimo, ci dice con soddisfazione Paolo maggiulli, una delle anime del Circolo scacchistico generale Dell'Erba: "e sono passati a salutarci, giocando anche alcune partite quelle forti, avvincenti, che hanno appassionato i giocatori ma anche i passanti, cioè il candidato maestro (CM) Francesco Messina ed il 1°nazionale Francesco Saulle."Perché, per chi non lo sapesse, assistere a una partita a scacchi è davvero come assistere a un match avvincente come quelle delle grandi competizioni sportive."Alla fine ci siamo divertiti grazie a Francesca e Nico che ci hanno supportati e sopportati per tutta la settimana", conclude Maggiulli, "una bella esperienza di sport".I prossimi appuntamenti di settembre saranno tutti i lunedì a "Il vecchio e il mare" e il nostro torneo storico l'8 settembre allo Sporting Club di Trani dalle 15 30. Il circolo sarà presente sabato 7 al Super Trani, il festival del fumetto e dei giochi da tavolo.